Петербуржцы испугались роботов

Раньше люди боялись конкуренции в своих сферах деятельности с другими людьми. Теперь же нам на пятки наступают технологии — в лице роботов. Как оказалось, больше всех «захвата» работы роботами боятся менеджеры Петербурга.

Согласно опросу портала SuperJob, в полной или частичной победе роботов убеждены свыше 40% представителей этой сферы. Так, в автоматизацию своей работы верят 33% менеджеров по туризму, например.

Примерно 56% переводчиков также считают, что автоматизацию нужно принять как неизбежное. Но все-таки у них есть мнение, что часть работы будет выполнять все равно человек.

Чаще других в своей ненужности убеждены 60% официантов, 58% пекарей и кондитеров, 55% менеджеров по работе с клиентами. А вот, напротив, не думают, что какой-то робот сможет их заменить, врачи (27%), строители (28%) и учителя (30%).

Не особо верят в роботизацию своей сферы также сварщики, водители, строители, операторы кол-центров, бухгалтеры. А вот дизайнеры и программисты напуганы больше всего — искусственный интеллект продолжит у них отбирать функции одну за другой. Но полного отказа от них все-таки не случится.

А были ли уже примеры?

Конечно, были. Например, российская компания Promobot повсюду распространяет своих роботов. Даже на их сайте официально заявляется следующее:

«Робот полностью заменяет «живого» сотрудника: общается с людьми, отвечает на вопросы и консультирует, свободно передвигается в помещении».

Да, роботов вы могли уже заприметить в банках в качестве консультантов, в кафе в качестве баристы или официанта. В Перми и вовсе есть робот-сотрудник МФЦ.

Другая «боль» — нейросеть. Она уже вовсю терроризирует СМИ, художников и фотографов, выполняя их работу. Да, она вполне справляется с генерацией небольших новостей, они выходят вполне грамотными и точными с точки зрения фактологии.

Что касается фотографов и художников, то недавно интернет взорвала подборка «Как города России выглядели бы, если бы были людьми». По небольшим описаниям и подборке фото городов нейросеть вполне справилась и выдала фактурных, со своими особенностями персонажей.

Более того, нейросеть научилась выдавать не только картинки, но и вполне реалистичные фото. Достаточно вбить свой запрос, например: 90-ые, три девушки курят у ларька. Вуаля, под ваш запрос сделано «фото».

Ну и конечно в соответствии с современными трендами — нашумевший ChatGPT, генерирующий тексты. Так, например, 77% компаний, использующих ChatGPT, говорят, что они используют его для генерации описаний вакансий, 66% — для составления заявок на собеседование и 65% — для ответов на заявки.

При этом оценку работе сервиса дают высокую: 55% опрошенных оценили на отлично, а 34% — на очень хорошо.

Ну все, люди не нужны?

Конечно, прогнозировать -дело неблагодарное, но все-таки без присущих человеку эмоций и чувств — никуда, как нам кажется, в любой сфере. Все также хотелось бы, чтобы консультанты в магазине тебе улыбались, а в МФЦ робот не переспрашивал по 155 раз, ведь он работает по скриптам. Наверняка, часть работы будет автоматизирована, но робот скорее станет не заменой, а помощником. Так что да, вкалывать будут роботы, но человек при этом будет счастлив.