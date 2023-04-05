Депутат парламента Петербурга Марина Шишкина решила покинуть пост зампредседателя

Сегодня, 5 апреля, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга. На нем депутат ЗакСа Марина Шишкина заявила, что хочет покинуть пост.

Она рассказала, что будет принимать участие в новом политическом проекте, а вот с поста зампредседателя городского парламента хочет уйти. Она отметила, что заявила об этом на заседании, потому что считает важным уведомить депутатов лично — ведь многие из них ранее поддержали ее кандидатуру. Каких-либо подробностей о том, что же за проектом она теперь будет заниматься, она не озвучила.

Ранее сообщалось, что во всех районах Петербурга теперь работают центры помощи ветеранам СВО. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Здесь оказывают моральную и психологическую помощь участникам спецоперации. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.