Поесть, чтобы развлечься: к Петербургу подступает проблема ожирения

Ожирение — тот еще бич современного общества. Так или иначе, на это повлиял темп жизни, которого сейчас придерживаются многие: люди все время куда-то торопятся, а значит, сидят на перекусах, а не на полноценном питании. Если не бегут по делам, то вовсю сидят в офисе — никакой активности, что тоже говорит совсем не в пользу здорового образа жизни. Кроме того, сейчас во всем мире есть такой тренд как бодипозитив. В целом, он про принятие себя в любом обличии.

Еда стала развлечением?

Комитет здравоохранения Петербурга провел на площадке «Интерфакса» конференцию как раз-таки по этой теме. Так, например, врач Юрий Успенский заявил, что сейчас есть тенденции к тому, что человека нужно принимать в любой физической форме. В общем и целом оно, конечно правильно, но не в том случае, когда вес уже зашкаливает, это уже попросту вредит здоровью.

Кроме этого, он обратил внимание на то, что употребление еды уже стало не какой-то физической потребностью, а уже даже развлечением. Иногда люди объедаются и в случае стресса, пытаясь так его заглушить.

Повально люди тянутся и к сладостям — это уже целая зависимость, считает эксперт. Более того, он заявил, что если бы ожирения не было, то петербуржцы жили бы примерно на 4 года дольше. В связи с этим он обратился к горожанам с просьбой научиться себя ограничивать. Например, он посоветовал не находиться все время за столом во время предстоящих майских праздников.

Кроме этого, нужно найти в себе силы на физическую активность. В целом же, резюмируя, он отметил, что только в Петербурге к врачам уже пришли 62 тысячи жителей. Все дело в том, что на фоне ожирения они стали испытывать серьезные проблемы. А ведь это речь только о тех, кто признал проблему.

Что влияет?

Здесь, пожалуй, все довольно банально. На поверхности такие причины как систематическое переедание, употребление вредной пищи, слабая активность и подвижность в течение дня, стресс.

Однако кроме этого, лишний вес может быть из-за соответствующей предрасположенности, приема гормональных и седативных препаратов, наличие опухолей злокачественного или доброкачественного характера, отсутствие правильного режима отдыха и работы.