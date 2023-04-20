Петербургский школьник угрожал взять школу в заложники ради встречи с Путиным

По информации источника издания в правоохранительных органах, 15-летний школьник из Петербурга угрожал захватить школу, если президент страны Владимир Путин откажется встретиться с ним лично.

Соответствующее сообщение было отправлено на почту ФСБ. Там восьмиклассник обратился к Путину с требованием встретиться. При этом еще прикрепил фото, на котором изображена, предположительно, винтовка Мосина.

«Если вы не выполните мой ультиматум, клянусь Богом, я беру Мосина и возьму в заложники школу, в которой я являюсь учеником. Решать вам, Владимир Владимирович», — написал ученик.

После этого в школе правоохранительные органы устроили серьезные обыски. К счастью, никаких взрывчатых устройств обнаружено не было. В этот же день была установлена личность угрожавшего.

Ранее сообщалось, что пожар в Адмиралтейском районе произошел 20 апреля. Об этом рассказали в министерстве чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга и Ленобласти.