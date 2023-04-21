В Пушкинском районе вспыхнул склад

Пожар в Пушкинском районе Петербурга произошел под вечер 21 апреля. Об этом происшествии рассказали сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своем телеграмм-канале.

Так, сигнал о возгорании поступил в министерство чрезвычайных ситуаций в пятницу, 21 апреля, применено в 17:15. Как говорят специалисты, пламя вспыхнуло в Пушкинском районе на Кузьминском шоссе, здание под номером 66А.

Так, горение произошло в двухэтажном здании площадью в 40 «квадратов», утверждают в пресс-службе ведомства. По имеющейся информации, горела кровля здания. Это было складское помещение.

В 17:40 пожар был ликвидирован.Сведения о пострадавших не поступали, говорят в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: четыре единицы техники и 18 человек личного состава, резюмировали в министерстве чрезвычайных ситуаций.