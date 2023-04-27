В Павловске после взрыва у котельной появилась воронка

В ночь с 26-го на 27 апреля в Павловске произошёл инцидент на территории заброшенной котельной. Примерно в 300 метрах от конноспортивного клуба «Ковбой» произошёл взрыв.

Как пишет издание 78.ру, крышу клуба пробило осколками, похожими на камни. К месту происшествия уже выехали сотрудники полиции, МЧС и даже сапёры. По имеющейся информации, рядом с опустевшем зданием появилась большая воронка.

Каких-либо официальных комментариев о случившемся от правительства, полиции и других экстренных службы на момент публикации не появилось.

Как говорили очевидцы произошедшего, источником громкого звука мог быть обычный газовый баллон. Рабочие клуба отмечали, что предметы, похожие на камни, пробили крышу здания после ударной волны. Информации о том, что кто-то пострадал, также не поступало, пишут СМИ.

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