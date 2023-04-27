Тише едешь — дальше будешь: застройщики сменили тактику продаж

В России набирает обороты количество нераспроданных квартир с прошлого года. Это в первую очередь происходит на фоне того, что спрос угасает из-за всем известных событий в мире и в стране. Тем не менее эксперты уверяют, что говорить о каком-то кризисе перепроизводства пока преждевременно.

После того, как в ход активно пошли эксроу-счета, застройщики стали менять стратегию продаж. Им больше не интересно продать все квартиры как можно быстрее. Сейчас куда привлекательнее придержать часть ликвидных квартир. Ведь так есть шансы реализовать их уже на стадии готовности и получить побольше доходность.

Сильно снижать цену девелоперы также не имеют возможности, так как работа с эскроу счетами предполагает использование проектного финансирования, отмечает основатель агентства недвижимости Мария Тарасова.

Нужно понимать, что это кредит — его выдают под определенный проект застройщика, а там и конкретные условия реализации проекта. У строительных фирм нет выбора — нужно придерживаться этих условий.

Сейчас можно заприметить, что новых проектов на рынке все меньше. Это связано с тем, что девелоперы пока не готовы выводить их на рынок, беря на себя новые обязательства. По крайней мере до того момента, пока есть нераспроданные остатки по текущим проектам.