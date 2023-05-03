Россиян свайпнули влево: Tinder уходит из страны

На днях стало известно, что Tinder уходит из нашей с вами страны. Что ж, кажется, больше никаких свайпов влево и вправо, теперь можем вернуться в анкеты через газеты.

Самое время вспомнить и про то, как знакомились через знакомых и их знакомых и так по кругу.

Известно, что это было в публикации ежегодного отчета компании Match Group, которая владеет приложением. Они планируют завершить свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года, отмечается в документе.

Что ж, ранее уходил с рынка другой сервис для знакомств —Badoo. Однако сервис продолжает работать, если приложение у вас уже установлено. А вот Tinder же решил уйти совсем, отключив российских пользователей, пишут местные средства массовой информации.