Назван лучший возраст для исправления прикуса

Неправильный прикус может влиять не только на эстетическую картинку, но и на здоровье человека. Чтобы в дальнейшей жизни обладатель подобной особенности не столкнулся с трудностями, важно вовремя исправить проблему.

Начинать борьбу с неправильным прикусом нужно в детстве. К ортодонту на обследование лучше всего обратиться, когда зубы начинают меняться на постоянные. В это время уже можно определить, будут ли патологии во взрослом возрасте.

Стоит помнить, что даже если изначально проблем с прикусом не наблюдаются, они могут возникнуть из-за воздействия внешних факторов. Например, нарушить формирование правильного прикуса способны грызение семечек или долгое сосание соски в детстве. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал имплантолог-пародонтолог Сергей Лобанов.

Существует множество вариантов нарушений прикуса. Каждый из них можно исправить при своевременном и правильном вмешательстве.