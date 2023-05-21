В Ленинградской области пара похитила полугодовалого ребёнка

В Лужском районе Ленинградской области пара похитила маленького ребенка. Все случилось 20 мая. В отделение полиции пришла 37-летняя местная жительница. Она утверждала, что из ее квартиры знакомые украли полугодовалого малыша, который находился под присмотром бабушки.

Ночью при въезде в деревню Заклинье полицейские остановили автомобиль такси, в котором были 43-летний мужчина и 34-летняя женщина вместе с этим ребенком.

Девочку в удовлетворительном состоянии доставили в больницу. Парочка находится в следственном изоляторе, заведено уголовное дело.

Как пишет издание 78.ру, похитители были знакомы с матерью ребенка. На днях они пригласили к себе в гости женщину и ее мужа. Однако в какой-то момент они разругались и стали расходиться. На следующий день родители малышки уехали по делам, с ней осталась бабушка. А вот знакомые решили девочку похитить. Известно, что они были под наркотиками.