В России уточнили порядок изъятия у граждан загранпаспортов

Государственная Дума в третьем чтении приняла поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ». Теперь уточнен перечень факторов, которые могут повлиять на изъятие заграничного паспорта у граждан.

«Загранники» изымают, когда те перестают быть действительными. По стране начал действовать единый перечень оснований для принятия такого решения относительно документа. Уточнения касаются даже служебных и дипломатических загранпаспортов.

Какие загранпаспорта будут недействительными?

Загранпаспорт перестанет «работать», если его потерять. Столкнувшимся с таким происшествием россиянам нужно сообщить о нем в ответственные службы, чтобы проблему смогли решить.

Также документ «аннулируют» при изменении у владельца ФИО, пола или прочих личных сведений. Естественно, если будут зафиксированы смерть гражданина или прекращение российского гражданства, до документ тоже посчитают недействительным. Об этом рассказали в пресс-службе Госдумы Российской Федерации.

Под раздачу попадут и «командировочники». Их документы перестанут действовать, если они случайно или с какими-либо намерениями не вернут их после рабочего путешествия.

Отдельное уточнение касается гостайны. Если какие-то знания ограничивают выезд из страны, то документ для этих целей автоматически не будет действенным.

Что делать?

Изъятие документа может быть оспорено.

Если из страны мешают выехать наложенные ограничения, то пытаться восстановить заграничный паспорт просто не имеет смысла: за границы РФ все равно не отпустят.

Если ограничений нет, но «загранник» признали недействительным и изъяли, можно сделать новый. Стоит заранее распланировать свое время, потому что на такие процедуры его обычно уходит достаточно.