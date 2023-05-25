Мужчина в Петербурге «устроил» на работу 30 инвалидов ради субсидий

В Санкт-Петербурге директор одной компании решил схитрить и «устроил» на работу 30 инвалидов. И нет, это совсем не благородная история.

Известно, что в Петербурге теперь решается вопрос о мере пресечения для директора одной компании. Он «устроил» на работу 30 инвалидов и получал за них субсидии.

Известно, что 61-летний предприниматель пришел в комитет по труду и занятости с просьбой предоставить субсидии для закупки 10 специальных машин для инвалидов. В своем заявлении ведомства он указал, что у него трудоустроены в компанию не менее 30 работников, имеющих ограничения по здоровью.

Как итог, в результате своего мошенничества, мужчина получил примерно 9 000 000 руб. Правда, все деньги он потратил совершенно не на обустройство и не на помощь инвалидам, а на себя. Грозит ли мужчине за это какой-то реальный срок, не сообщается.