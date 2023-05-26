В Мурино приезжего задержали за дебош

Полиция в Мурино задержала 45-летнего приезжего за уличный дебош. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Известно, что 23 мая в отделение полиции поступил сигнал о происшествии по улице Оборонной в городе Мурино.

Там избили 48-летнего местного жителя. Как итог, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как итог, на следующий день были задержаны двое мужчин. Это были 45-летний гражданин одного из сопредельных государств и 42-летний местный житель.

Как итог, их задержали. В отношении них заведено уголовное дело по статье об умышленно причинении вреда здоровью средней тяжести.

Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Известно, что того, что младше, опросили и отпустили. О мотивации такого поступка этих мужчин не сообщается в министерстве внутренних дел.