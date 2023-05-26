В Ленобласти двое мужчин задержали за мошенничество при установке фильтров

Полиция Всеволожского района Ленобласти задержала двоих подозреваемых в мошенничестве при установке фильтров для воды. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Петербурга и Ленобласти.

Все случилось 25 мая днем. В этот день в отделение полиции поступил сигнал о том, что во Всеволожске неизвестные предлагали пенсионерам купить какие-то приборы.

К месту происшествия выехали сотрудники полиции. Они в результате задержали 25-летнего жителя Смоленской области и 30-летнего жителя Новгородской области.

Обоих доставили в отделение полиции. В отношении обоих составили административные протоколы.

В этот же день в отделение полиции пришел 87-летний пенсионер, он заявил, что к нему пришли двое. Они убедили пенсионера установить фильтры для воды за 49 900 рублей.

С аналогичным заявлением приходила и 85-летняя пенсионерка. Она отдала такую же сумму за установку фильтров.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ппроисшествие


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти двое мужчин задержали за мошенничество при установке фильтров
В Мурано приезжего задержали за дебош
В МВД рассказали о возобновлении приема заявлений на получение загранпаспорта
К 2035 году сверхскоростной интернет станет доступен почти всем россиянам
YouTube решил избавиться от одной функции
Вокруг «СКА Арена» появится спортивный кластер
Депутат Нилов объяснил идею освободить ИП от страховых взносов
Росприроднадзор пояснил, почему пожелтел Финский залив