В Ленобласти двое мужчин задержали за мошенничество при установке фильтров

Полиция Всеволожского района Ленобласти задержала двоих подозреваемых в мошенничестве при установке фильтров для воды. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Петербурга и Ленобласти.

Все случилось 25 мая днем. В этот день в отделение полиции поступил сигнал о том, что во Всеволожске неизвестные предлагали пенсионерам купить какие-то приборы.

К месту происшествия выехали сотрудники полиции. Они в результате задержали 25-летнего жителя Смоленской области и 30-летнего жителя Новгородской области.

Обоих доставили в отделение полиции. В отношении обоих составили административные протоколы.

В этот же день в отделение полиции пришел 87-летний пенсионер, он заявил, что к нему пришли двое. Они убедили пенсионера установить фильтры для воды за 49 900 рублей.

С аналогичным заявлением приходила и 85-летняя пенсионерка. Она отдала такую же сумму за установку фильтров.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.