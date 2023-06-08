Британские ученые раскрыли пользу свекольного сока

Специалисты Британского фонда сердца и ученые Национального института исследований в области здравоохранения выявили пользу свекольного сока для работы сердца. Оказалось, что такой напиток снижает вероятность сердечного приступа.

Таким образом сок воздействует на людей со стенокардией, у которых был установлен стент. На благоприятное воздействие сока свеклы вышли после специальных экспериментов. В них были задействованы 300 пациентов с указанными особенностями.

У тех, кто в течение полугода каждый день употреблял свекольный сок, почти вдвое сузились сосуды. Была и группа плацебо, но у них изменения оказались менее значительными. Об этом пишет «360».

Побочных последствий не оказалось. Также по итогу больным не потребовалось снова проводить стентирование.

По словам ученых, положительное воздействие на сердце происходит из-за высокого содержания неорганических нитратов в свекольном соке. Предполагается, что такое открытие серьезно повлияет на дальнейшее развитие системы лечения.