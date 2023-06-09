Эрмитаж ввел билеты с открытой датой посещения

В Санкт-Петербурге Государственный Эрмитаж запустил продажу выходных билетов с открытой датой. Такие талончики будут действовать три дня, так что туристы смогут заранее приобрести билет, а уже потом определиться со временем посещения музея.

Предполагается, что такое нововведение значительно упростит процесс работы Эрмитажа в разгар туристического сезона. Гостям Санкт-Петербурга не придется слишком сильно переживать о сеансах и очередях в кассы.

Если дата визита выпадет на выходной, то посещение просто перенесется на следующий день. Об этом рассказали в пресс-службе Эрмитажа.

На указанные билеты с открытой датой посещения не предусмотрены льготы, стоимость придется оплатить полностью. Также в пресс-службе уточняется, что один посетитель не сможет приобрести больше четырех билетов на выбранную дату. Несмотря на это, систему все равно посчитали удобной.