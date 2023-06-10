Куда сходить на День России в Петербурге?

12 июня отмечается День России. В этот день по всей стране будут проходить различные фестивали, мастер-классы и концерты. Петербург также подготовил несколько интересный мероприятий для жителей города

Концерт на Газпром Арене

В шоу под открытым небом у Газпром-Арены примут участие 18 музыкантов, такие как Анет Сай, Radio Tapok, VAVAN, DAVA, Сергей Лазарев, Градусы, TSOY. Также зрителей концерта ожидает зоны активности от Yappy, фестивали и другие сюрпризы.

Адрес: Футбольная аллея, 1. 12:00 — 22:00.

Фестиваль еды «Гастрономическая карта России»

В День России состоится фестиваль, посвящённый традиционным блюдам 20 регионов страны. Таким образом, гости мероприятия смогут попробовать национальную еду Карелии, Якутии, Дагестане, Бурятии и в других местах России. На дегустации можно отведать блины, пироги и пышки.

Адрес: Футбольная аллея, 1. Начало в 12:00.

Марафон «Белые ночи»

По традиции, которая зародилась в 1990 году, забег начнётся на закате, а завершится на рассвете. Участники стартуют на Петровской набережной, маршрут пройдёт по исторической части города и завершится на Дворцовой площади. Для участия в марафоне нужно зарегистрироваться на сайте.

Адрес: Петровская набережная. 21:00- 04:30.

Фестиваль «Блогеры России»

В это году звёздными гостями станут Ольга Бузова, XolidayBoy, Mia Boyka, Carapacee и другие. Прекрасная возможность пообщаться со своими кумирами и послушать известные хиты любимых исполнителей.

Адрес: Приморский Парк Победы, Крестовский проспект, 23. Начало в 12:00.

Мультиспортивный фестиваль «Наше дело»

В день праздника состоится спортивный фестиваль «Наше дело». Состоится турнир бойцовской лиги. профессиональный боец, Максим Дивнич сразится с титулованным бойцом ММА Давидом Хачатряном. Также состоится реванш мастер спорта международного класса и чемпионка мира по кудо Кристина Степанян выступит против мастера спорта международного класса по рукопашному бою Сеанат Шахсиновой. Гости мероприятия смогут попробовать свои силы в настольном теннисе сразившись с мастером спорта международного класса Максимом Шмыревым.

Адрес: Футбольная аллея, 1. Начало в 12:00.