В Репино появится новая гостиница: здание отдали в аренду малому бизнесу

В Репино на Песочной улице появится новая гостиница. Нежилое здание передали на правах аренды малому предприятию в порядке госпреференции.

В рамках программы «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге» малому предприятию разрешили арендовать нежилое здание в поселке Репино. Объект находится на Песочной улице.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», договор между предпринимателем и Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга подписан в порядке госпреференции, то есть без проведения торгов. Трехэтажное здание, площадь которого составляет почти тысячу квадратных метров, приспособят под гостиницу. Здание уже оборудовано несколькими входами и подключено к коммунальным сетям.

Напомним, что арендовать здание без проведения торгов могут представители социального предпринимательства, информации и связи, ремесленники, владельцы гостиничных комплексов и представители инновационных производств.