Искусственный интеллект нашел «подработку» в центре Алмазова

В Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова начнут применять технологии искусственного интеллекта. Нововведения позволят увеличить точность диагнозов на 90%.

Сотрудников медицинского центра Алмазова планируют освободить от рутинной обязанности заполнять отчеты и другие бумаги, что позволит сосредоточиться на более качественном обслуживании пациентов. Помогать с этим медикам будет искусственный интеллект.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», нейросеть также будет помогать врачу анализировать жалобы пациентов. Искусственный интеллект не только просмотрит анализы и выявит в них возможные отклонения, но и выслушает жалобы заболевших. На основе этих данных система предложит врачу варианты диагнозов, которые специалист сможет утвердить или опровергнуть.

Такие нововведения достаточно актуальны — в день в медицинском центре проводится около ста операций. Поэтому «подрабатывающий» искусственный интеллект позволит медикам лучше справляться со своими задачами.