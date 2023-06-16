Петербургский суд взыскал с предприятия моральный ущерб из-за просроченных пельменей

Петербургский суд взыскал с предприятия моральный ущерб из-за просроченных пельменей
Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд рассмотрел иск от жителя Набережных Челнов против петербургской сети магазинов. Мужчина приобрел в одном из заведений у себя в городе пельмени, но продукт оказался с истекшим сроком годности. Из-за этого горожанин решил потребовать моральную компенсацию.

Факт просрочки пельменей потерпевший заметил уже после оплаты товара. Тогда он обратился к кассиру и попросил оформить возврат денег за некачественный товар. Процедуру провели, но это не в полной мере удовлетворило мужчину. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Житель Набережных Челнов подал иск против компании. Ответчик не стал отправлять своего представителя на судебное заседаний. По итогу суд встал на сторону покупателя просроченного товара.

Суд взыскал в пользу мужчины, купившего пельмени с истекшим сроком годности, компенсацию морального ущерба в размере тысячи рублей. Также компанию оштрафовали еще на 500 рублей.

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