Российские ученые придумали способ вакцинации без уколов

Российские ученые придумали способ вакцинации без уколов
Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В России разработали способ вакцинации, который предусматривает введение препарата через волосяные фолликулы и без укола в кожу. Такую разработку представили исследователи из Саратовского госуниверситета, НИИ гриппа имени Смородинцева и петербургского Политеха в составе международного научного коллектива.

С помощью такой вакцинации кожа не будет повреждаться. Это не только облегчит ощущения от прививания для людей, но и поможет сделать процедуру более гигиеничной и безопасной.

Ученые уже рассмотрели резервуар волосяного фолликула как канал для доставки вакцины в более глубокие слои кожи. Препараты смогут отправлять в клетки иммунитета без проникновения иглы под кожу. Об этом старший научный сотрудник Лаборатории «Дистанционно управляемые системы для тераностики» Научного медицинского Центра СГУ Юлия Свенская рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Метод будет защищать вакцинирующихся от всех инфекционных заболеваний, включая коронавирус, гепатиты и грипп.

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