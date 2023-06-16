Турманидзе негативно высказался о совместных проектах Петербурга и Азербайджана

В пятницу, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме обсудили сотрудничество властей северной столицы с Азербайджаном. Предполагается, что в дальнейшем будет организована культурно-деловая миссия.

Ведущий аналитик Института региональной экспертизы Илья Турманидзе заявил, что такое решение принято лишь с единственной целью: освоить деньги налогоплательщиков. По словам эксперта, речь идет о десятках миллионов рублей.

Как сообщает NWPress, Турманидзе отметил, что крупные и важные проекты «были смыты в унитаз». Это касается реконструкции Апраксиного двора, строительства завода Технониколь и возведения IT-парка на площадке «Горская».

Напомним, что для петербургских властей проведение культурно-деловых миссий уже вошло в своеобразную привычку. В ноябре 2022 года на подобные мероприятия с представителями Узбекистана ушло сразу 40 миллионов рублей. При этом результаты не оказались значимыми в глобальном смысле.