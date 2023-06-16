Петербург разделил с Чечней шестое место в рейтинге АСИ

Петербург разделил с Чечней шестое место в рейтинге АСИ
Фото: Baltphoto

В пятницу, 16 июня, на Петербургской международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) огласили результаты десятого Национального рейтинга инвестклимата. Северная столица в ежегодном рейтинге АСИ заняла шестое место.

Санкт-Петербург сохранил позиции прошлого года. При этом в этот раз город на Неве разделил свое место с Чеченской Республикой, которая ранее находилась только на 13 месте, но сейчас значительно поднялась. Об этом рассказали в пресс-службе Агентства стратегических инициатив.

На первом месте в указанном рейтинге традиционно оказалась Москва. Столица России лидирует в этом направлении уже пятый год подряд. Второе место досталось Республике Татарстан, а третье — Московской, Нижегородской и Тюменской областям.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на ПМЭФ-2023 выступил президент России Владимир Путин.

петербург ПМЭФ


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург разделил с Чечней шестое место в рейтинге АСИ
Турманидзе негативно высказался о совместных проектах Петербурга и Азербайджана
Спустя 60 лет: что мы знаем про полет Терешковой в космос
НСКП и АТОЛ договорились о совместном развитии сервисов безналичных платежей
Петербуржцам представили плейлист для шоу «Поющие мосты»
В Петербурге по Грузовому проезду ограничат движение на время устранения ...
Названа примерная дата внедрения новых самолетов для рейсов по России
Автоэксперт рассказал о правилах ухода за машинами летом