Петербург разделил с Чечней шестое место в рейтинге АСИ

В пятницу, 16 июня, на Петербургской международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) огласили результаты десятого Национального рейтинга инвестклимата. Северная столица в ежегодном рейтинге АСИ заняла шестое место.

Санкт-Петербург сохранил позиции прошлого года. При этом в этот раз город на Неве разделил свое место с Чеченской Республикой, которая ранее находилась только на 13 месте, но сейчас значительно поднялась. Об этом рассказали в пресс-службе Агентства стратегических инициатив.

На первом месте в указанном рейтинге традиционно оказалась Москва. Столица России лидирует в этом направлении уже пятый год подряд. Второе место досталось Республике Татарстан, а третье — Московской, Нижегородской и Тюменской областям.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на ПМЭФ-2023 выступил президент России Владимир Путин.