Петербуржцев приглашают в Гатчину на «Джазовые выходные»

Петербуржцев приглашают в Гатчину на «Джазовые выходные»
Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Гатчинский Дворцовый парк съедутся джазовые музыканты из Санкт-Петербурга и Москвы. Артисты двух столиц выступят здесь в рамках фестиваля «Джазовые выходные» 17 и 18 июня.

На мероприятие зазывают жителей и гостей Санкт-Петербурга, чтобы те смогли разбавить тяжелую будничную повестку и хорошенько отдохнуть. На фестивале посетители смогут не только послушать джаз, но и поучаствовать в интерактивах. Например, субботний день начнется со «Сказок Чижика» — развлекательной программы.

Кульминацией первого дня фестиваля должен стать вечерний концерт в Амфитеатре. Такая информация представлена на портале «Культуры Петербурга».

На второй день так же запланированы различные номера. Завершатся «Джазовые выходные» выступлением квинтета Евгения Побожего из Москвы. Музыка столичных артистов — не просто джаз, а его сплетение с роком, фанком и неосоулом.

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