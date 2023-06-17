Драма на ПМЭФ: что случилось между Тимати и Грефом

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) не обошелся без конфликтов и скандальных изречений. Серьезная ссора заочно возникла между председателем правления «Сбербанка» Германом Грефом и рэпером Тимати.

Упомянутые персоны — личности абсолютно разные, но нашлось кое-что, что их связывает, — бизнес. Сейчас Тимати раскручивает выкупленный Starbucks, и Греф решил, что имеет право прокомментировать такую деятельность рэпера.

Что не понравилось Грефу?

По словам главы «Сбербанка», компания Тимати не так успешна, как ее оригинал. Исходя из предпочтений россиян, предприниматель решил, что рэпера точно ждет провал.

Герман Греф отметил, что «никакой Starbucks не авторитет», когда у России есть «Кофемания», пишет starhit.

Напомним, что год назад Тимати выкупил Starbucks в России, когда иностранная компания решила покинуть рынок. Многие эксперты признали такую сделку вполне удачной, да и репутация у компании среди молодежи остается высокой, несмотря на возмущения Грефа.

Реакция Тимати

Рэпер не оставил высказывание Грефа без внимания. Тимати заявил, что нынешний Stars, в который превратили бывшую западную организацию, пользуется популярность.

Свои слова рэпер подтвердил цифрами: рассказал о посетительской емкость в 20 тысяч человек в день. Высказывания председателя правления «Сбербанка» артист опроверг, причем весьма умело и красиво, как отметили фанаты в своих соцсетях.

В конце всех изречений Юнусов посоветовал Грефу уволить его аналитический отдел, который предоставил неверную информацию.

По итогу наблюдающие за происходящим со стороны россияне сошлись на мнении, что Тимати в таком «поединке» все же победил. Пользователи интернета сделали вывод, что выпад Германа Грефа в сторону популярного рэпера оказался вторым подряд провалом для предпринимателя на ПМЭФ-2023. Напомним, что перед всем этим глава «Сбербанка» не смог завести новый автомобиль.