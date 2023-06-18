Чем заняться в Петербурге на следующей неделе

Лето продолжается, поэтому можно устроить для себя отдых с полной культурной программой. Поводы для развлечений в Санкт-Петербурге всегда можно найти. Gazeta.spb составила подборку лучших событий, которые можно посетить на предстоящей неделе с 19 по 25 июня.

Концерты

В пятницу, 23 июня, на сцене «Космонавта» состоится концерт группы «Чиж & Co». Еще вполне можно успеть купить билеты на выступление этой российской рок-группы.

Также любителям шумных мероприятий предлагается посетить событие еще более масштабное — фестиваль «Будущее». Он пройдет в Саду Меншикова 25 июня. Организаторы уже анонсировали список выступающих. В их числе оказались Мукка, Щенки, найтивыход, cold carti, Бредишь и семьсот семь. Хедлайнера должны огласить только 22 июня.

Фанатам более спокойного отдыха подойдут стендап-вечера, которые проходят в Санкт-Петербурге почти ежедневно.

Выставки

В Эрарте до 6 августа продолжает работать выставка Дениса Лотарева «Дивный новый мир». В рамках экспозиции представлены художественные произведения, синтезированные из разных видов искусства: графики, скульптуры, рисования и видео.

Также петербуржцам на указанной неделе предлагают поближе познакомиться с историей Японии. В Доме ученых имени Горького РАН проходит выставка «Японское искусство укие-э эпохи Эдо».

Прогулки

Если хочется устроить для себя и своих близких что-то более персональное, можно организовать прогулку по Неве. Жителям и гостям Санкт-Петербурга доступны ночные музыкальные прогулки «Разводные мосты» и дневные мини-путешествия. Прокатиться на яхте можно как небольшим коллективом друзей, так и в составе туристической группы.