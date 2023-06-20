МВД: за порядком во время ПМФЭ-2023 следили больше 35 тысяч полицейских

Во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) за общественным порядком строго следили сотрудники правоохранительных органов. Всего ситуацию контролировали больше 35 тысяч полицейских.

Серьезных происшествий в ходе форума зарегистрировано не было. Все прошло без ЧП, несмотря на то, что в городе на Неве на время ПМЭФ-2023 собрались больше 17 тысяч человек из 130 стран мира. Также на мероприятие съехались и люди из недружественных государств. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, что ПМЭФ-2023 проходил с 14 по 17 июня. В этот раз ежегодное массовое мероприятие принесло участникам свыше 900 соглашений на сумму почти в четыре триллиона рублей.

Одно из соглашений серьезно взволновало петербуржцев. Теперь горожане собирают подписи, чтобы работы не привели в действие.