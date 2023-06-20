Депутат Вишневский объяснил выбор маршрута для трассы М-7 через Удельный парк

В Санкт-Петербурге депутаты отреагировали на возмущение горожан по поводу строительства автомобильной трассы М-7 через Удельный парк. Депутат Борис Вишневский объяснил, чем обоснован такой выбор властей.

По словам Вишневского, трасса будет удобной только для чиновников. Например, у губернатора Петербурга Александра Беглова в Комарово, куда через парк будет вести трасса, находится резиденция. Этим депутат и объяснил такое рвение испортить зеленую зону.

Как сообщает NWPress, у обычных жителей реализация проекта «седьмой магистрали» вполне обоснованно вызывает возмущение.

Борис Вишневский в рамках ПМЭФ-2023 попросил власти отказаться от действующих планов по прокладке магистрали М-7 через Удельный парк. Даже соседство с трассой негативно скажется на экологии этого участка, поэтому что-то нужно изменить.