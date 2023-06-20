Диетолог раскрыла неожиданные факты об овощах

Диетолог Татьяна Филиппова рассказала неожиданные факты об овощах, которые должен знать каждый. Сейчас никто уже не сомневается в том, что овощи полезны, но кое-что для многих все равно остается нераскрытым.

Существует миф, что всего несколько порций овощей в день могут замедлить старение. По мнению Филипповой, это не так. Овощи безусловно содержат полезные витамины, но для здоровья кожи нужны еще белки и жиры. Также и перебарщивать с употреблением овощей не стоит, все полезно только в меру.

Зато мнение о том, что пользу овощей можно определить по цветы, — настоящая права. Например, оранжевый, желтый и красный цвета указывают на содержание бета-каротиноидов, которые преобразуются в витамин А. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Витамины содержатся во многих овощах. Термическая обработка и заморозка полезные вещества уничтожить не могут. Это тоже миф. Витамин С при заморозке сохраняется в изначальной концентрации, а при нагревании некоторые вещества наоборот увеличиваются в своей концентрации.