Шойгу: к концу июня в ВС России появится резервная армия

В России появится резервная армия и армейский корпус. Бойцов распределят по новым составам к концу июня, отметил министр обороны Сергей Шойгу.

В Кремле 22 июня прошло совещание президента Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности. В ходе заседания министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что к концу июня в вооруженных силах страны сформируют резервную армию и армейский корпус, бойцы которого получат более 3700 единиц техники.

«Фактически к концу июня мы завершим формирование резервной армии и там в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса», — передает агентство РИА Новости слова министра.

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