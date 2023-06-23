Терапевт назвал идеальное количество отпускных дней для хорошего самочувствия

Терапевт назвал идеальное количество отпускных дней для хорошего самочувствия
Фото: Baltphoto

Чтобы качественно отдохнуть от работы и восстановить здоровье, необходимо минимум пять дней. При этом оптимальным количеством дней в отпуске остается 14 дней.

Стандарт полноценного отпуска от работы составляет 14 дней — это оптимальный режим для восстановления организма, считает терапевт Сергей Шубин. Однако если работнику хочется максимально сократить свой срок «простоя», то можно набраться новых сил и за пять дней. Это самый необходимы минимум, сообщил эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Формат отдыха может быть разным. Кто-то предпочитает отдыхать, лежа на берегу мор, кого-то тянет в поход по горам, а кто-то исследует достопримечательности городов. Выбирать активность можно любую, главное, чтобы отдых приносил положительные эмоции. Врач также отметил, что, гуляя на улице, не стоит забывать про солнцезащитный крем.

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