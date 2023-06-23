Мужчина с проблемной психикой избил девушку на вокзале в Рощино за отказ знакомиться

Мужчина с проблемной психикой избил девушку на вокзале в Рощино за отказ знакомиться
Фото: Baltphoto

Тиндер по-русски: на железнодорожном вокзале в Рощино мужчина напал на 22-летнюю девушку. Потерпевшая не захотела знакомиться с дебоширом, из-за чего попала в больницу с возможным сотрясением мозга.

Росгвардейцы задержали буйного мужчину, который напал на 22-летнюю девушку на вокзале в Рощино Курортного района Петербурга. Как рассказали в пресс-службе Вневедомтсвенной охраны, психически ненормальный дебошир решил познакомиться с понравившейся дамой, однако потерпевшая такого же желания не проявила.

За отказ пострадавшая получила несколько ударов кулаками, а когда дама упала, «кавалер» начал избивать ее ногами. С многочисленными ушибами и подозрением на сотрясение мозга красавицу госпитализировали.

Ранее отвергнутый иностранец сменил фамилию и пробрался в Петербург ради похищения возлюбленной.

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