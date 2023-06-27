Все собственники земли в Ленобласти начнут платить штраф из-за борщевика

Губернатор Ленобласти подписал региональный закон о штрафах за борщевик. Теперь требовать убрать сорное растение будут от собственников земель лесного фонда, промышленности, ООПТ и других объектов.

«Область наделила муниципалитеты правом штрафовать всех собственников земли за засоренность борщевиком», — сообщили во вторник, 27 июня, в пресс-службе Ленинградской области. Закон вступит в силу через десять дней.

Ранее администрация могла штрафовать владельцев земель населенных пунктов, теперь же под действие закона попадают все собственники, в том числе убрать борщевик должны будут владельцы территорий лесного фонда, промышленности, ООПТ и иных земель.

Штраф для граждан составляет от тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от трех до десяти, для предпринимателей — от четырех до двадцати и для юридических — от двадцати до тридцати тысяч рублей.