Все собственники земли в Ленобласти начнут платить штраф из-за борщевика

Все собственники земли в Ленобласти начнут платить штраф из-за борщевика
Фото: Baltphoto

Губернатор Ленобласти подписал региональный закон о штрафах за борщевик. Теперь требовать убрать сорное растение будут от собственников земель лесного фонда, промышленности, ООПТ и других объектов.

«Область наделила муниципалитеты правом штрафовать всех собственников земли за засоренность борщевиком», — сообщили во вторник, 27 июня, в пресс-службе Ленинградской области. Закон вступит в силу через десять дней.

Ранее администрация могла штрафовать владельцев земель населенных пунктов, теперь же под действие закона попадают все собственники, в том числе убрать борщевик должны будут владельцы территорий лесного фонда, промышленности, ООПТ и иных земель.

Штраф для граждан составляет от тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от трех до десяти, для предпринимателей — от четырех до двадцати и для юридических — от двадцати до тридцати тысяч рублей.

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