Названы офлайн альтернативы ушедшему Tinder

В России 30 июня перестал работать популярный сервис Tinder, который позволял знакомиться как с представителями противоположного пола, так и просто расширять круг знакомств. Кажется, что теперь найти нового собеседника или даже вторую половинку станет сложнее, ведь россиянам больше не скрыться под цифровым аватаром. Пора выходить в офлайн, но как?

Взгляните на свое окружение по-новому

По статистике, чаще всего найти пару можно в месте, где человек проводит достаточно много времени с определенным коллективом. Это может быть учебное заведение или работа. Вероятно, невозможность «посвайпать» потенциальных партнеров в приложении позволит только подтвердить это правило.

Группы по интересам

Найти друга или вторую половинку можно на дополнительных курсах, которые не только позволят вам найти интересное хобби, но и расширить круг людей, близких вам по духу. Танцы, занятия боксом или другими видами спорта подходят как для женщин, так и для мужчин. Отдельной популярностью пользуются встречи для владельцев собак — найти вторую половинку можно даже просто выгуливая своего домашнего питомца.

Культурные мероприятия

К этой категории можно отнести как мирные прогулки по музеям или посещение театров, библиотек и других подобных заведений, так и более шумные и «отвязные» — вечеринки в барах или у знакомых. Найти интересного человека можно, отдыхая разными способами.

Общественный транспорт

Отличным пособием по тому, как заводить знакомства, например, в метро, можно назвать эпизод в фильме «Москва слезам не верит». Так, Людмила читает в электричке книгу, а сидящий рядом юноша под видом интереса к литературе пытается узнать героиню поближе. В наше время можно точно также узнать, что читает или случает человек, сидящий рядом в общественном транспорте.