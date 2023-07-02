Синоптик Леус раскрыл особенности петербургского июля

В честь начала второго летнего месяца синоптик Михаил Леус решил рассказать жителям и гостям Санкт-Петербурге про то, как проходит июль в городе на Неве. Эксперт поделился сразу несколькими интересными фактами.

Средняя температура воздуха в этот месяц составляет +19,1°. Самый жаркий июль в Петербурге был в 2010 году. Тогда в среднем воздух здесь нагревался до +24,4°. Самым холодным для северной столицы стал июль 1837 года — +14,1° по средним показателям.

Норма осадков на этот месяц составляет 83 миллиметра. Несмотря на это, 1979 году с неба на город на Неве выпало и вылилось сразу 166 миллиметров осадков. Об этом написал синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Среднее количество дождливых дней по городу — десять, так что зонтики далеко можно не убирать. При этом Леус отметил, что в 2023 году июль все же должен быть теплым — на 1,5-2,0° теплее климатической нормы.

Ранее сообщалось, что для Санкт-Петербурга ушедший июнь стал самым холодным месяцем за последние четыре года.