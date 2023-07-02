Количество выданных потребкредитов по России возросло вдвое

Количество выданных потребкредитов по России возросло вдвое
Фото: Baltphoto

В России число выданных потребительских кредитов за период с января по май текущего 2023 года возросло до 14,7 миллиона. Показатель увеличился сразу в 2,2 раза в годовом выражении.

Число одобренных и реализованных займов возросло +116,5% к пяти месяцам 2022 года. Суммарно россияне получили от банков 2,83 триллиона рублей. Это +109,2% к предыдущему отчетному периоду.

Также увеличилась и средняя сумма потребительского кредита. Она стала больше сразу на 16,7% в годовом выражении и по итогам прошедшего мая составила 192,52 тысячи рублей, пишет РИА Новости.

Срок выдаваемого потребительского кредита наоборот сократился на 8,5% и составлял 27,3 месяца. Все вместе эти факты свидетельствуют об улучшении финансовой ситуации по стране.

Ранее сообщалось, что Центробанк Российской Федерации допустил возможность скорого повышения ключевой ставки.

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