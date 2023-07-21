Улица Рубинштейна потеряла звание главной барной улицы Петербурга

Улица Рубинштейна потеряла звание главной барной улицы Петербурга
Фото: Baltphoto

На улице Рубинштейна сменилось соотношение доли баров и пабов к ресторанам и кафе. Теперь отправляться за алкогольными напитками нужно на улицу Некрасова — она может получить статус главной барной улицы в Петербурге.

Новой барной улицей в Петербурге можно назвать улицу Некрасова, считают аналитики NF Group Research. Дело в том, что на улице Некрасова количество ресторанов и кафе уменьшилось на 3%, при этом доля баров и пабов выросла до 58%. Противоположный вектор развития наблюдается на улице Рубинштейна — здесь за год до 57% увеличилось количество гастрономических заведений. Доля пабов сократилась с 42% до 40%.

Улица Некрасова также выигрывает у конкурента своей протяженностью — арендаторам есть куда расти и занимать новые локации.

Ранее СК начал проверку после обрушения балкона на улице Рубинштейна.

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