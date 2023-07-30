Путину доложили о ходе работ по строительству трамвайных путей от Купчино до Славянки

Путину доложили о ходе работ по строительству трамвайных путей от Купчино до Славянки
Фото: Baltphoto

Время пути между конечными остановками – около 40 минут. Об этом заявили в Смольном.

Президенту России Владимиру Путину в администрации Петербурга в рамках доклада по инфраструктурным проектам города сообщили о ходе работ по строительству трамвайных путей о станции метро «Купчино» до поселка Славянка через Шушары. На данный момент ведутся строительно-монтажные работы, заключен договор на поставку подвижного состава. Разрабатывается проект финансирования второго этапа строительства. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Трамвайная линия протяженностью 21 км соединит станцию метро «Купчино» и новые жилые микрорайоны Шушары и Славянка. Время поездки между двумя конечными станциями – около 40 минут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам напомнили об изменениях трамвайного движения из-за Дня ВМФ.

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