Петербурженка спустя год судов добилась компенсации за нападение питбуля на ее собаку

Калининский районный суд Санкт-Петербурга встал на сторону женщины, питомца которой летом 2022 года покусал питбультерьер.

Год назад во время прогулки с фокстерьером по кличке Арчи на собаку напал питбуль, принадлежащий соседу женщины. В результате животное получило рваную рану и хозяевам пришлось обратиться к специалистам. Дорогостоящий комплекс оздоровительных процедур не помог Арчи и его лечение пришлось продолжить в Чехии.

После нападения петербурженка обратилась в суд с требованием выплатить полную компенсацию за моральный ущерб и оплатить все затраты на суды, а также лечение ее питомца. Суд удовлетворил иск женщины только спустя год и не в полной мере. Из примерно 100 тысяч, которые пыталась взыскать петербурженка, хозяина питбуля обязали выплатить только 17,5 тысячи рублей, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

Ранее агрессивная собака напала на девятилетнего ребенка в Курортном районе. Мальчик серьезно пострадал и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.