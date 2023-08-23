Для школьников перед началом учебного года проведут учения по отработке ЧС

В школах и колледжах также проверят системы оповещения. Для отработки задействуют сотрудников различных ведомств.

Первые единые учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях пройдут в российских школах, колледжах и техникумах уже на следующей неделе. Информация об этом размещена на официальном сайте Минпросвещения.

В среду, 23 августа, стало известно, что отработка будет проводиться с сотрудниками МЧС, МВД, Росгвардии и региональных администраций. Они будут отрабатывать «действия работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе». Также в школах и колледжах будет проведена проверка работоспособности систем оповещения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдуме поддержали инициативу о выплате 20 тысяч рублей родителям школьников. Идею назвали «здравой и современной». Она может сильно помочь гражданам.