Петербургским учителям стали платить на 25% больше

В Петербурге начали предлагать более высокие зарплаты учителям. Прирост составил 25%.

В Петербурге на 25% за год увеличилась зарплата педагогов. Такую статистику приводит комитет по труду и занятости населения. Информацией об этом поделились в пресс-службе городского ведомства.

Так, работодатели готовы платить до 100 тысяч рублей учителям математики, в 2022 году эта сумма составляла максимум 80 тысяч рублей. Преподавателям русского языка и литературы предлагают 80 тысяч рублей вместо 65 тысяч. Размер заработной платы зависит от стажа и квалификации педагога. Наибольшим спросом пользуются преподаватели математики, физики и информатики, специального дошкольного образования и начальной школы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургских учителей могут одеть в форму. Варианты уже предлагают различные школы.