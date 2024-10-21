Осенние каникулы 2024: куда сходить с ребенком в Петербурге

Приближаются осенние каникулы, и Gazeta.SPb собрала подборку интересных мероприятий, куда могут попасть школьники и их родители в свободную от учебы неделю.

Фестиваль «Детские дни в Петербурге» 2024

Где проходит: с 26 октября по 17 ноября в Российском этнографическом музее

Фестиваль проводится ежегодно с целью стимулирования творческого общения родителей с детьми в музеях и поиска новых подходов к взаимодействию с посетителями, способствующих восприятию музейных экспонатов как значимых для детей.

В этом году «Детские дни» предложат разнообразные музейные программы, игровые экскурсии, мастер-классы, квесты и выставки для детей и их семей.

Возрастное ограничение — 6+.

Концерт симфонического оркестра Sonorus «Гарри Поттер. Симфонический саундтрек»

Где проходит: 30 октября во Дворце искусств Ленинградской области

В этот волшебный вечер зрители погрузятся в мир чудес и невероятных приключений. В исполнении оркестра прозвучат основные темы из саундтрека всех фильмов «Гарри Поттер».

Однако перед зрителями выступит не обычный оркестр, а команда юных магов-учеников школы Хогвартс. Студенты с разных факультетов — скрипачи из Гриффиндора, альтисты и виолончелисты из Слизерина, деревянные духовики из Пуффендуя и медные духовики и ударники из Когтеврана.

Концерт будет сопровождаться чтением профессиональными актёрами отрывков из книг Джоан Роулинг и костюмированными представлениями.

Возрастное ограничение — 6+.

Выставка «Формула движения»

Где проходит: с 15 октября по 17 ноября в Санкт-Петербургском музее игрушки

В музее проходит изящная выставка «Формула движения», посвящённая моделям автомобилей в масштабе 1:18.

История развития моделей началась практически одновременно с появлением первых автомобилей в конце XIX века. Немецкие компании Märklin и Bing производили игрушечные транспортные средства ещё с XIX века, а в 1912 году к ним присоединилась знаменитая компания Schuco.

После Первой мировой войны компании продолжали выпускать жестяные модели, включая всё более крупные экземпляры. Одновременно развивался рынок моделей, изготовленных из цинкового сплава под давлением, которые из-за технологических ограничений были меньше по размеру, но и стоили дешевле.

Возрастное ограничение — 6+.

Выставка «Два Петра»

Где проходит: с 15 октября по 15 января в Санкт-Петербургском музее игрушки

Совместный проект Липецкого историко-культурного музея и Музея-усадьбы Семёнова-Тян-Шанского представляет передвижную выставку авторской керамики, основанную на традициях романовской игрушки.

Выставка называется посвящена двум выдающимся личностям — императору-реформатору Петру I и учёному, государственному и общественному деятелю Петру Петровичу Семёнову-Тян-Шанскому. Мастера романовской игрушки Елена Смолеевская, Ольга Волокитина и Анастасия Короленко вдохновляются образами этих исторических деятелей.

На выставке представлено более 39 работ, некоторые из которых снабжены QR-кодами. Посетители могут ознакомиться с видеосказками о пребывании Петра I на Липецкой земле, написанными Смолеевской на основе местных легенд, или прослушать радиоподкасты с преданиями семьи Семёновых-Тян-Шанских, связанными с сюжетами выставки.

Возрастное ограничение — 6+.

Концерт «Вивальди. Времена Года»

Где проходит: с 17 июля по 7 ноября в Анненкирхе

В Анненкирхе прозвучат знаменитые произведения Вивальди, Чайковского, Моцарта, Брамса и других великих композиторов в исполнении оркестра Olympic Orchestra. На огромном экране, расположенном на фоне обугленных стен, будут проецироваться яркие и динамичные картины.

Художник Ольга Каурова будет создавать живые и красочные картины в технике эбру, создавая образы один за другим, а на сцене струнный оркестр исполнит шедевры великих композиторов.

Возрастное ограничение — 0+.