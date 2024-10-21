Генконсула Азербайджана в Петербурге Гасымова отозвали с должности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал Султана Гасымова с поста генерального консула республики в Петербурге. Официальное распоряжение об этом появилось на сайте президента 21 октября.

«Руководствуясь пунктом 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю отозвать Султана Мухаммед оглу Гасымова с должности генерального консула Азербайджанской Республики в городе Санкт-Петербург», -указано в документе.

Пока не раскрываются причины, по которым было принято такое решение. Информация о возможной замене Гасымова или других подробностях также отсутствует.