Делегация Абхазии прибыла в Петербург с ответным визитом

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил о визите делегации из Республики Абхазия в Северную столицу в рамках ответного визита.

На встрече обсудили перспективы совместной работы в области промышленной кооперации и инвестиционной поддержки. Участники встречи выразили заинтересованность в обмене опытом и подготовке кадров для различных секторов экономики, включая энергетику, образование, туризм и судостроение.

Кирилл Поляков отметил, что Петербург готов поделиться своими знаниями и наработками, а также принимать представителей Абхазии для дальнейшего сотрудничества. По его словам, в городе есть много полезных практик и ресурсов, которые могут быть интересны партнёрам из Абхазии.