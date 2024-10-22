Издание Do Rzeczy сообщило о возможных угрозах со стороны польских генералов, касающихся нападения на российские территории, такие как Калининград или Петербург.

Авторы статьи предупреждают, что подобные действия могут вызвать реакцию со стороны России, в частности, в соответствии с последними изменениями в ядерной доктрине страны. По мнению авторов, в случае нападения Польши на Петербург Россия рискует использовать ядерное оружие в ответ, как это предусмотрено обновленной военной доктриной, принятой в сентябре текущего года.

Они подчеркивают, что генералы, угрожающие ядерному государству обычными вооружениями, явно не осознают серьезности своих слов.