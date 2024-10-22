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Неизвестная женщина укусила петербурженку в магазине на Петроградской стороне

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге жительница города стала жертвой нападения незнакомой женщины в магазине на Петроградской стороне. Она 21 октября обратилась в травмпункт с царапинами на лице и следами укусов.

По информации издания «Фонтанка», инцидент произошел в сетевом магазине алкогольных напитков, расположенном на Большом проспекте. Жительница Петербурга 44-летняя женщина подверглась атаке неизвестной, которая оставила ей на лице царапины и укусила за палец.

После получения необходимой медицинской помощи, пострадавшую отпустили домой.

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