Петербуржцам рассказали, как провести время с детьми на каникулах

С 28 октября в школах начнутся осенние каникулы, и это отличная возможность провести время с детьми, открывая для них мир творчества и новых знаний. В Петербурге запланировано множество интересных мероприятий, которые помогут сделать эти дни незабываемыми.

Первым значимым событием станет открытие ежегодного фестиваля «Детские дни». Этот праздник для маленьких петербуржцев включает в себя музейные маршруты, игры-лаборатории, философские странствования и исследовательские прогулки. Программа фестиваля уже доступна в официальном сообществе, где можно узнать больше о запланированных мероприятиях.

С 28 октября по 4 ноября в театре «На Неве» пройдет Осенний фестиваль сказочных спектаклей. Посетители смогут насладиться постановками таких любимых сказок, как «Бременские музыканты», «Два клёна, или Как Иванушка Бабу-Ягу победил», «Гуси-лебеди и Баба Яга». Завершится фестиваль музыкально-драматическим спектаклем «Каменный цветок», основанным на сказке Павла Бажова, что обещает стать настоящим украшением осенних праздников.

В тот же день, 28 октября, на сцене театра «Буфф» зрители увидят постановку «Мой дедушка живёт на Сатурне». Это весёлая театральная фантазия о важнейших аспектах детской жизни, которая подарит множество положительных эмоций.

В этот же день «Театральный проект 27» представит спектакль «Тетрадь мщения», в центре которого оказывается тема мести и прощения. В единственной роли выступит актер Игорь Головин, который выполнит свою задачу с максимальным вовлечением и мастерством.

С 31 октября по 3 ноября в Петербурге выступит Хакасский национальный театр кукол «Сказка» имени Л.Г. Устинова. Гостями этого театра станут зрители, которые смогут увидеть такие постановки, как «ЧелоВЕК», «Как котёнок учился мяукать» и «Соседи», на сцене Большого театра кукол.