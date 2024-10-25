Стало известно, за что арестовали гендиректора ЖКС № 1 Центрального района

Генеральный директор ЖКС №1 Центрального района Александр Зуев находится под домашним арестом. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга, подтвердив информацию, появившуюся на сайте Мойка78.

Дзержинский районный суд назначил меру пресечения для Зуева 11 октября, отказав следствию в его заключении под стражу. Александру Зуеву инкриминируют получение взятки, а задержание состоялось 9 октября в соответствии с положениями статьи 91 УПК РФ.

Страница Зуева в социальной сети ВКонтакте недоступна, вероятно, она была удалена. Также не работает официальный сайт организации. В социальной сети появилась информация о проведении технических работ, но пользователи оставляют комментарии, указывая на то, что ресурс не функционирует уже несколько дней.

Согласно открытым данным юридических лиц и аудита, в отношении ООО «ЖКС №1 Центрального района» возбуждено дело о банкротстве, а банковские счета компании заблокированы. В управлении организации находится 553 дома. Александр Зуев занял должность генерального директора менее года назад.