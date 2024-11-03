Кто станет президентом США: как и когда пройдут выборы, кандидаты и фавориты

В США 5 ноября 2024 года пройдут выборы президента. На этих выборах американцы вновь столкнутся с привычной дуэлью двух основных кандидатов, но ни один из них не имеет явного преимущества в преддверии голосования.

История выборов и кандидаты

Американцы в этот раз выбирают главу государства в 60-ый раз. Новый президент станет 47-м по счету и будет исполнять свои обязанности в течение четырех лет. На этот пост претендует республиканец Дональд Трамп, который уже выигрывал выборы в 2016 году. Если он вновь одержит победу, это станет его вторым и последним сроком в Белом доме, так как Конституция США не допускает повторного выдвижения на пост президента. Со своей стороны, демократическая кандидатка Камала Харрис впервые участвует в президентской гонке: четыре года назад она захотела баллотироваться, но покинула выборы из-за низких рейтингов, в итоге поддержав Джо Байдена. После его избрания Харрис заняла пост вице-президента.

Действующий президент Джо Байден также выдвинул свою кандидатуру на эти выборы, а его «партнером» вновь должна была стать Харрис. Однако в середине лета команда Байдена убедила его не участвовать в предвыборной борьбе, в результате чего вице-президент стала очевидной заменой. Эта «рокировка» оказалась удачной для Демократической партии, так как рейтинги Харрис показали уверенный, хотя и медленный рост по сравнению с результатами Байдена.

Традиции голосования

Интрига выборов сохраняется, поскольку разрыв между Харрис и Трампом находится в пределах статистической погрешности — всего несколько процентов. День голосования в США строго определен, но не привязан к конкретной дате. Выборы проходят во вторник, который следует за первым понедельником ноября. Если первое число месяца совпадает со вторником, выборы переносятся на следующую неделю.

Тем не менее, фактически голосование уже началось, так как многие штаты предоставляют досрочное голосование. Существуют различные версии о том, почему традиция проводить выборы во вторник появилась. Одной из них является то, что 100 или 200 лет назад фермеры не успевали добраться до участков в выходные дни, так как занимались сбором урожая.

Несмотря на эту традицию, многие активные избиратели в США отмечают, что в настоящее время нет очевидных причин для голосования именно во вторник. Более того, это может негативно сказываться на явке: в среднем лишь 47% избирателей приходят на выборы, что значительно ниже, чем в странах, где выборы проходят в выходные дни. Однако день голосования закреплен в Конституции, что делает его изменение крайне маловероятным.

Программы кандидатов

Основными кандидатами в этой гонке являются Дональд Трамп и Камала Харрис, представляющие две крупнейшие политические партии — Республиканскую и Демократическую. Хотя могут появляться и третьи кандидаты, их шансы на успех обычно минимальны из-за недостатка медийной поддержки и партийных ресурсов.

Программа Трампа на этот раз остается верной его лозунгу с прошлых кампаний: «Сделаем Америку вновь великой». Он выступает за расширение президентских полномочий и эффективное использование указов для реализации своих решений, таких как выход из международных соглашений. В области экономики Трамп акцентировал внимание на создании рабочих мест и возвращении производства в США. Он также поддерживает ограничения на право на аборты и намерен сдерживать Китай.

Камала Харрис, как сторонница текущей администрации, предлагает социальные инициативы, направленные на поддержку уязвимых слоев населения, включая снижение налогов и цен на продукты. Она также выступает за легализацию марихуаны и против смертной казни. В вопросах внешней политики Харрис стремится к сдерживанию Китая, но без жестких тарифных мер, а также поддерживает возвращение к «ядерной сделке» с Ираном.

Какие прогнозы

Эксперты отмечают, что предстоящие выборы могут быть непредсказуемыми, так как разрыв между кандидатами составляет всего несколько процентов. К примеру, Трамп смог привлечь на свою сторону бывшего демократа Роберта Кеннеди-младшего, что также может повлиять на исход выборов.