Звезда «Молодежки» купил квартиру в Петербурге

Известный актер Влад Канопка поделился новостью о своей новой недвижимости в Петербурге в интервью изданию «СтарХит». Он сообщил, что стал владельцем квартиры, однако отказался раскрывать сумму покупки. Влад отметил, что ему удалось найти жилье по цене на 2 миллиона рублей ниже рыночной стоимости.

Хотя актер мечтает о квартире в Москве, сейчас он не имеет возможности реализовать эту мечту.

«Нужно было покупать до 2020 года. А жить за МКАДом не хочу. Я жил какое-то время в спальном районе, и моя психика неспокойно реагировала. Я сейчас на проспекте Мира снимаю. Рад, меня все устраивает», — рассказал он о своем текущем местожительстве и предпочтениях.

Влад Канопка стал широко известен благодаря роли Андрея Кисляка в популярном спортивном драматическом сериале «Молодежка», который выходил в эфир с 2013 по 2019 год. С началом 2024 года стартовали съемки продолжения этого сериала под названием «Молодежка. Студенты».