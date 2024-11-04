  • 18+

  • Сегодня

    04.11.24, Пн

    Погода

    +1°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.55 €106.14 ¥13.67

Звезда «Молодежки» купил квартиру в Петербурге

Фото: Пресс-служба СТС

Известный актер Влад Канопка поделился новостью о своей новой недвижимости в Петербурге в интервью изданию «СтарХит». Он сообщил, что стал владельцем квартиры, однако отказался раскрывать сумму покупки. Влад отметил, что ему удалось найти жилье по цене на 2 миллиона рублей ниже рыночной стоимости.

Хотя актер мечтает о квартире в Москве, сейчас он не имеет возможности реализовать эту мечту.

«Нужно было покупать до 2020 года. А жить за МКАДом не хочу. Я жил какое-то время в спальном районе, и моя психика неспокойно реагировала. Я сейчас на проспекте Мира снимаю. Рад, меня все устраивает», — рассказал он о своем текущем местожительстве и предпочтениях.

Влад Канопка стал широко известен благодаря роли Андрея Кисляка в популярном спортивном драматическом сериале «Молодежка», который выходил в эфир с 2013 по 2019 год. С началом 2024 года стартовали съемки продолжения этого сериала под названием «Молодежка. Студенты».

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Посещаемость ТЦ в Петербурге сократилась на 6% к концу октября

    Посещаемость ТЦ в Петербурге сократилась на 6% к концу октябряНовости
    По информации, представленной компанией Focus Technologies, в период с 21 по 27 октября посещаемость торговых…

      Рейс из Петербурга в Уфу экстренно сел в Пулково

        Рейс из Петербурга в Уфу экстренно сел в ПулковоНовости
        В понедельник, 4 ноября, в пресс-службе аэропорта Пулково сообщили о том, что вылетевший из Петербурга…

          Умер музыкант и продюсер Куинси Джонс, который сотрудничал с Синатрой

            Умер музыкант и продюсер Куинси Джонс, который сотрудничал с СинатройКультура
            В Соединенных Штатах Америки на 91-м году жизни скончался знаменитый музыкант и продюсер Куинси Джонс,…

              Петербуржцы два дня подряд стали свидетелями северного сияния

                Петербуржцы два дня подряд стали свидетелями северного сиянияНовости
                Жители Петербурга и окрестных районов стали свидетелями северного сияния, которое освещало ночное небо на фоне…

                  Умер актер популярного фильма «Не бойся, я с тобой» Артур Березин

                    Умер актер популярного фильма «Не бойся, я с тобой» Артур БерезинКультура
                    Актер и каскадер Артур Березин скончался на 69-м году жизни после продолжительной болезни в одной…

                      Звезда «Молодежки» купил квартиру в Петербурге

                        Звезда «Молодежки» купил квартиру в ПетербургеНовости
                        Известный актер Влад Канопка поделился новостью о своей новой недвижимости в Петербурге в интервью изданию…